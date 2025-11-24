Ожидается, что редизайн iPhone 17e станет концом эпохи смартфонов Apple с "челкой".

Весной 2026 года Apple представит iPhone 17e – бюджетный смартфон, который станет прямым наследником iPhone 16e, но с обновленным дизайном и рядом функций, ранее недоступных в "бюджетнике".

Главным изменением, по данным инсайдера Джеффа Пу, станет появление Dynamic Island, который заменит привычный вырез в верхней части дисплея. При этом сам экран менять не планируется – это будет 6,1-дюймовая OLED-панель с кадровой частотой 60 Гц.

Что касается аппаратных изменений, то у смартфона появится новая 18 Мп селфи-камера Center Stage, как у современных моделей. Также iPhone 17e получит процессор Apple A19, модем Apple C1, чип беспроводной связи N1 и основную камеру на 48 Мп. В остальном аппарат останется аналогичным прошлому поколению.

Видео дня

При этом Apple планирует сохранить цену на уровне предыдущих поколений iPhone e, чтобы сохранить модель в сегменте доступных устройств.

Вместе с iPhone 17e в ближайшие месяцы должны дебютировать бюджетный MacBook на базе A18 Pro и 12-е поколение iPad.

Ранее Bloomberg писал, что Apple разделит линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.

Эксперты делились рабочими способами, как ускорить работу старого iPhone. Если ваш смартфон стал тормозить и реагировать медленно – не спешите менять его. Чаще всего проблемы могут быть связаны с забитой памятью и кэшем.

Вас также могут заинтересовать новости: