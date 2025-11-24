Постельное белье и пижамы могут передавать инфекции от человека к человеку.

Вопрос о том, как часто стоит стирать пижаму, вызывает множество споров. Некоторые меняют пижаму каждый день, но в среднем люди носят пижаму до двух недель, не стирая её. Как пишет Daily Mail, доктор Примроуз Фристоун, доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета дала конкретный ответ на этот вопрос.

Так, она объяснила, что лучше всего менять пижаму каждый день. Если вы принимаете душ перед сном и не сильно потеете, то вы можете надевать её три-четыре раза подряд.

В чем опасность долгой носки пижамы

"Пижама находится в тесном контакте с кожей человека, которая естественным образом покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов", - объясняет она.

Независимо от того, принимаете ли вы душ перед сном или нет, каждый человек каждую ночь выделяет около 0,5 литра пота, и почти весь он попадает в пижаму.

Это создаёт тёплую, влажную среду в постельном белье, идеальную для размножения микроорганизмов. Микробы питаются омертвевшими клетками кожи, потом и жиром, которые скапливаются в нашей пижаме, и выделяют неприятно пахнущие химические вещества, которые и создают характерный запах пота.

Кроме того, доктор Фристоун отмечает, что пот - не единственный источник неприятного запаха в пижаме.

"Если у вас метеоризм и вы сильно пукаете, с каждым пуком в пижаму будет попадать небольшое количество кала, что со временем начнёт пахнуть… У большинства людей в нижнем белье ежедневно скапливается несколько миллиграммов кала из-за отхождения газов. Умножьте это на количество дней, проведенных в пижаме, и вы получите совершенно другой уровень запаха, который нужно учитывать", - объясняет она.

Помимо просто неприятного запаха, слишком грязная пижама может представлять реальную угрозу для здоровья.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что постельное белье и пижамы могут передавать инфекции от человека к человеку.

На самом деле, пижамы представляют больший риск заражения, чем другие виды одежды, поскольку они непосредственно контактируют с гениталиями и биологическими жидкостями. Это особенно актуально для инфекций, связанных с фекалиями, таких как норовирус.

Доктор Фристоун добавляет, что клетки кожи, остающиеся в пижаме, также служат пищей для пылевых клещей и грибков.

"Чем больше пылевые клещи питаются и размножаются, тем больше их фекалий скапливается в вашей постели; их экскременты аллергенны и могут спровоцировать приступы астмы и кожных заболеваний", - добавляет она.

Как стирать пижаму

Низкотемпературная стирка может удалить грязь и пот, но этого будет недостаточно для уничтожения бактерий, размножающихся в пижаме.

Чтобы уничтожить микробы, стирка должна быть не менее 60°C. Если стирка при высокой температуре невозможна, используйте дезинфицирующее средство для белья.

Доктор Фристоун говорит: "Чтобы быть ещё более уверенным в уничтожении оставшихся микробов, горячая сушильная машина или обработка паровым утюгом очень эффективны для уничтожения бактериальных и вирусных патогенов в пижаме".

