Парень активно занимается спортом.

71-летний американский актер Джон Траволта трогательно поздравил своего сына Бена с днем рождения.

Актер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию парня и написал теплое послание, отметив, как быстро взрослеет его младший сын: "С днем рождения, мой дорогой Бен! Не могу поверить, как быстро ты вырос! Я люблю тебя!".

Поклонники звезды "Бриолина" и "Криминального чтива" массово присоединились к поздравлениям в комментариях, желая Бену счастья, здоровья и успешного будущего.

Как известно, в 1991 году Траволта женился на актрисе Келли Престон, с которой прожил до ее смерти в 2020 году. Пара познакомилась на съемках фильма "Эксперты" и считалась одной из самых крепких в Голливуде.

У супругов родилось трое детей. Старший сын Джетт появился на свет в 1992 году, но трагически умер в 2009 году в возрасте 16 лет. В 2000 году у супругов родилась дочь Элла Блю, которая также выбрала актерскую профессию. Самый младший сын, Бенджамин, родился в 2010 году. После смерти Келли Траволта сам воспитывает двоих детей и часто делится семейными моментами в соцсетях.

