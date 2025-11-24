МАУП - единственный частный университет Украины в рейтинге QS World University Rankings: Sustainability 2026

Межрегиональная Академия управления персоналом(МАУП) стала единственным частным ЗВО среди украинских университетов в международном рейтинге QS World University Rankings: Sustainability 2026. Это уже второй год подряд, когда Академия представлена в этом рейтинге - одном из самых авторитетных в мире.

В этом году МАУП существенно улучшила свои позиции как на национальном, так и на международном уровнях. Академия поднялась сразу на 21 ступеньку в Европе - с 499 на 478 место, а также укрепила свои результаты в Украине, заняв 8 место среди всего 18 лучших ЗВО страны, которые смогли попасть в рейтинг. Такая динамика подчеркивает системную работу Академии над экологическими, социальными и управленческими аспектами развития.

Особенно высокие результаты МАУП продемонстрировала в направлении Environmental Sustainability, где заняла 2 место в Украине и вошла в 351 лучший университет мира. Такой показатель отражает эффективность экологической политики Академии, внедрение ресурсосберегающих решений и развитие "зеленых" практик в инфраструктуре и образовательной среде.

Видео дня

Важным достижением является и высокая оценка Академии в категории Governance - МАУП вошла в 525 лучших университетов мира по уровню прозрачности, подотчетности и качества управления. В этом направлении МАУП также показала одни из лучших результатов среди украинских ЗВО, в частности по равенству, благосостоянию студентов и социальному влиянию.

Включение МАУП в рейтинг QS Sustainability 2026 демонстрирует рост международной узнаваемости Академии и ее весомый вклад в развитие устойчивых практик, экологической культуры и социальных программ. МАУП будет продолжать расширять свои инициативы в сфере устойчивого развития и внедрять лучшие глобальные подходы, укрепляя свои позиции в мировом образовательном пространстве.