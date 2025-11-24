НБУ имеет широкий набор механизмов, которые позволяют контролировать ситуацию на валютном рынке.

Курс валют в Украине в последнюю неделю ноября будет контролируемым, потому что инструменты стабилизации продолжают работать. Ситуация на валютном рынке будет двигаться в пределах управляемого равновесия при условии отсутствия форс-мажоров.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что по 30 ноября курс доллара будет находиться в пределах 41,8-42,2 гривни на межбанке и 41,8-42 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до конца ноября будут стоить 4180-4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41800-42000 гривень.

При этом банкир отметил, что курс евро в Украине до 30 ноября будет находиться в пределах 48-49,5 гривни на межбанке и 48-49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евр в гривнях до конца месяца будут стоить 4800-4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000-49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины в ноябре обещает быть легкой, а ключевую роль и в дальнейшем будет играть национальный регулятор.

Он считает, что стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,5 гривни, а евро будет стоить в диапазоне 48,5-50 гривень.

