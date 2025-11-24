В горах царит настоящая зима.

В Карпатах царит настоящая зима - горы не только закидало снегом, но и сковало крепким морозом. Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

"По состоянию на 7:15 24 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный 10 м/с, температура воздуха -12⁰С", - говорится в сообщении.

Спасатели также показали фото заснеженной вершины.

Украину в понедельник, 24 ноября, ожидает облачная погода с прояснениями. В западных областях ночью местами ожидается небольшой снег, в Карпатах - умеренный. Температура ночью будет на уровне от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем около 0°, на дорогах гололедица.

На остальной территории - дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом. Днем ожидается 3-8 градусов тепла, но в Винницкой области и в северных регионах будет холоднее - от 0 до 5° выше нуля.

В Киеве и Киевской области ожидается тоже облачная погода с прояснениями. Ночью - мокрый снег и дождь, днем - без осадков. Температура ночью опустится минимум до 0°. Днем будет до 5° тепла.

