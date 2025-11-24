Подать заявку можно до 24 декабря.

В Украине стартовали первые выплаты программы "Зимняя поддержка" по заявкам, поданным с 15 ноября.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, более 10 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн.

"1,7 миллиона совершеннолетних украинцев уже получили средства в рамках программы. Также осуществлено 253 тысячи выплат на детей", - говорится в сообщении.

Свириденко напомнила, куда можно потратить 1000 грн "Зимней поддержки" - полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

продукты украинского производства, кроме подакцизных;

книги;

благотворительные взносы;

почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря, а потратить до конца июня следующего года.

Зимняя поддержка - главные новости

С 15 ноября по 24 декабря 2025 года принимаются заявки на выплату в 1000 грн по программе "Зимняя поддержка".

Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов. При подаче заявки в приложении "Дия" средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Потратить можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Если подать заявку в отделении "Укрпочты", выплата придет на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Для реализации программы "Зимняя поддержка" правительство изменило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по программе "Национальный кэшбек". Теперь средства из программы нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

