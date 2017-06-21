На Днепропетровщине полицейские нашли почти 400 кустов конопли на поле с подсолнухами (фото)

На Днепропетровщине полицейские нашли почти 400 кустов конопли на подсолнечном поле. Об этом сообщает полиция области.

Поля с подсолнечником и коноплей оперативники разоблачили вблизи поселков Ивановка и Бровки Васильковского района Днепропетровской области. На одном поле полицейские насчитали более 40 кустов, на другом – почти 340 кустов наркосодержащих растений.

Читайте такжеНа Днепропетровщине полицейские накрыли наркопритон (фото)

Коноплю правоохранители вырвали и вывезли, образцы направили на экспертизу. Мероприятия по уничтожению посевов проводятся в рамках операции «Мак», которая сейчас проходит по всей территории Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению.

Ранее полиция арестовала 20-летнего харьковчанина, который организовал нарколабораторию.