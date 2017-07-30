В Харькове в результате поражения током на батуте погибла 17-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции сегодня, 30 июля, в 16:00 от прохожих.

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По сведениям полиции, 17-летняя харьковчанка работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы.

Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с электрооборудованием. От полученных травм она скончалась на месте.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета. Следователями решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.