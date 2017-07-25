Стрельба в Днепре: в МВД рассказали новые подробности о нападавших

Двое из нападавших, которые устроили стрельбу в Днепре, ранее имели проблемы с законом. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает "5 канал".

"Из числа нападающих несколько человек, как минимум двое, до сегодня имели проблемы с законом – за хулиганские действия и за разбой. Из числа пострадавшей стороны - это не были люди, которые завязаны в каких-то криминальных сюжетах и разборках", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, стрельба в Днепре была связана с экономическими вопросами. "У нас есть информация, что этот конфликт был связан с экономическими вопросами, с хозяйственными вопросами", - отметил Варченко.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате вчерашней перестрелки на проспекте Гагарина погибли двое участников АТО, еще пятеро человек получили ранения.