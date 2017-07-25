Убийство АТОшников в Днепре: опубликовано видео момента стрельбы

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Вчера, 24 июля, на проспекте Гагарина в Днепре произошла перестрелка. Пострадали семь человек, двое из них скончались. "Информатор" опубликовал видео очевидцев, на которых запечатлен момент стрельбы.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

В полиции сообщили, что перестрелка в Днепре возникла на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов".

СМИ рассказали, что в больнице Мечникова под охраной находятся четверо нападавших, получивших ранения в результате ответного огня. По данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Один из тех, кто уже имел проблемы с правоохранительными органами, - бандит в белых брюках, получивший ранение в ногу.