Под Харьковом спецназ задержал беглого налетчика (видео)

Харьковские правоохранители задержали подозреваемого в разбое, который два года находился в бегах. Об этом сообщил начальник "главка" Анатолий Дмитриев, передает Newsroom.kh.

Как рассказал правоохранитель, еще в конце 2014 года трое мужчин в масках ворвались в дом жителей села Никольское Близнюковского района области. Угрожая супружеской паре пистолетом и автоматом, грабители избили жертв и отобрали у них $3 тысячи и 110 тысяч гривен. Правда, хозяин дома оказался не робкого десятка: он смог застрелить одного из нападавших. Второй злоумышленник после совершения преступления покинул пределы Украины, а третьего удалось задержать.

Два года назад Лозовской суд назначил 40-летнему уроженцу Лозовского района наказание в виде 8 лет лишения свободы, предоставив отсрочку в один месяц. Воспользовавшись "таймаутом", осужденный подался в бега. Все это время он проявлял повышенную осторожность: постоянно меня место жительства, избегал телефонных разговоров и случайных знакомств. При этом мужчина продолжал координировать действия злоумышленников, которые соглашались нарушить закон. На счету его "подопечных" - поджоги и вымогательства.

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В понедельник, 24 июля, бойцы КОРДа совместно с работниками уголовного розыска задержали беглеца. По словам Дмитриева, в ближайшее время осужденный вернется за решетку.

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