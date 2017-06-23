Ограбление в Днепре: вор застрелил мужчину и ранил еще одного

В Днепре грабитель застрелил мужчину и ранил еще одного. Об этом сообщает полиция области.

"Событие произошло 22 июня около 22:00 на ул. Хорольской. Соседи знали, что хозяин частного дома находится на заработках. Поэтому когда увидели на дворе неизвестного мужчину, решили, что он пытается обокрасть жилище. Попытались остановить вора, однако не учли, что вор вооружен стартовым пистолетом", - говорится в сообщении.

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В результате стрельбы одного мужчину ранили в голову, второму стрелок попал в ногу. На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и две гильзы. Детали происшествия сейчас устанавливают оперативники и следователи.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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