На Херсонщине горит более 9,5 гектаров леса - ГСЧС

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области сообщает о пожаре в двух лесничествах – Збуревском и Новокаховском. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь управления Квита Заобурная, в общем горит более 9,5 гектаров леса.

«По состоянию на 13 часов продолжается ликвидация пожара в Новокаховском лесничестве. По данным областного лесного хозяйства, площадь пожара составляет около 9,5 гектаров. По состоянию на 14 часов в Збуревском лесничестве наблюдается отдельные очаги тления лесной подстилки. Продолжается тушение», – сказала она.

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Причины возгорания в обоих случаях пока не известны, к ликвидации пожара на Херсонщине привлечены пожарные и лесники, воздушную разведку осуществляет вертолет. По словам Квиты Заобурной, с 12 июля в области зафиксировано 7 возгораний в лесных массивах общей площадью около 20 гектаров.

О пожаре в Збуревском лесничестве сообщили 16 июля, в Новокаховском – утром 17 июля. Кроме того, ранее 17 июля управления ГСЧС Херсонщины сообщил также о горение сухой травы и мусора на площади 28 гектаров, а всего за текущие сутки в области зафиксировано около 13 случаев такого возгорания.