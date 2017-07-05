Пожар на нефтебазе под Одессой потушен, есть пострадавшие (фото)

Спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщение о пожаре бензовоза на сливной эстакаде, в Беляевском районе вблизи Одессы на железнодорожной станции на территории нефтебазы поступило в 11:30. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали.

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"Предварительно, в результате происшествия пострадало 2 человека (водитель бензовоза и работник нефтебазы)", - отметили в ведомстве. К тушению пожара было привлекали 60 человек.

Ранее в Одессе во время пожара возле санатория пострадали четыре человека.