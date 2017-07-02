В Одессе во время пожара возле санатория пострадали четверо человек, из них двое детей

В Суворовском районе Одессы во время пожара на открытой территории возле санатория пострадали четверо человек, из которых двое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 1 июля в 17: 28 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорание сухой травы на открытой территории в районе села Усатово, возле санатория «Куяльник».

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В 17.39 на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые в 18.00 ликвидировали пожар на общей площади 700 кв. м.

Ориентировочная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Отмечается, что в субботу вечером в больницу попали четверо людей, из которых двое детей, пострадали во время тушения пожара. У госпитализированных - отравление продуктами горения.