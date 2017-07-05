На нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз, пожар продолжается (фото)

На нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово, произошел пожар. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз, есть пострадавшие, передает "Думская".

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"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и, похоже, пожар на нефтебазе продолжается", — пишет пользователь "Одесского форума". Пока известно об одном пострадавшем.

Пресс-служба облуправления ГСЧС подтвердила, что на нефтебазе горит цистерна. Официальной информации о пострадавших пока нет.

Как сообщал УНИАН, 4 июля пожарные пять часов тушили пожар на нефтебазе под Харьковом.