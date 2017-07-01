В Киеве из-за ливня произошло ДТП, есть погибший

20:39, 01 июля 2017
Происшествия
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Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Одной из причин аварии мог быть дождь /

В Киеве на пересечении Окружной и Газопроводной столкнулись кроссовер и грузовик, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

Смертельное ДТП в Киеве /

"Смертельное ДТП в Киеве на Окружной/Газопроводной: столкнулись кроссовер и грузовик. Один человек погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

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В грузовом автомобиле был мужчина с ребёнком, оба не пострадали, сообщает "Киев оперативный".

Смертельное ДТП в Киеве /

Отмечается, что одной из причин заноса авто мог быть дождь.

Напомним, ранее в Днепре водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП.

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Теги: #ДТП в Киеве