В Киеве из-за ливня произошло ДТП, есть погибший
20:39, 01 июля 2017Происшествия
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Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Одной из причин аварии мог быть дождь / "Киев оперативный"
В Киеве на пересечении Окружной и Газопроводной столкнулись кроссовер и грузовик, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.
Смертельное ДТП в Киеве / "Киев оперативный"
"Смертельное ДТП в Киеве на Окружной/Газопроводной: столкнулись кроссовер и грузовик. Один человек погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.
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В грузовом автомобиле был мужчина с ребёнком, оба не пострадали, сообщает "Киев оперативный".
Смертельное ДТП в Киеве / "Киев оперативный"
Отмечается, что одной из причин заноса авто мог быть дождь.
Напомним, ранее в Днепре водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП.
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