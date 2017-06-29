В Днепре водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП

12:39, 29 июня 2017
Происшествия
532 0

Водитель скрылся с места происшествия, залишивш авто.

Женщина с коляской переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе / dp.npu.gov.ua

В Днепре этой ночью водитель на авто сбил коляску с ребенком и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается также, что женщина с коляской переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе

"Водитель автомобиля «Daewoo Lanos» двигался по проспекту со стороны ул. Воронежской в направлении вул. Василия Сухомлинского. В районе дома № 106 совершил наезд на детскую коляску с ребенком внутри, с которой женщина пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

После совершения ДТП водитель оставил место происшествия.

dp.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Днепра произошло ДТП с пострадавшими. Микроавтобус Mercedes двигался по улице Воскресенской в сторону центра, остановился на светофоре перед улицей Святослава Храброго. Как рассказал очевидец аварии, светофор за перекрестком загорается на 20 секунд раньше, чем тот, что перед улицей Святослава Храброго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Днепре