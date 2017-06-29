В Днепре водитель сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП

В Днепре этой ночью водитель на авто сбил коляску с ребенком и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается также, что женщина с коляской переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе

"Водитель автомобиля «Daewoo Lanos» двигался по проспекту со стороны ул. Воронежской в направлении вул. Василия Сухомлинского. В районе дома № 106 совершил наезд на детскую коляску с ребенком внутри, с которой женщина пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

После совершения ДТП водитель оставил место происшествия.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Днепра произошло ДТП с пострадавшими. Микроавтобус Mercedes двигался по улице Воскресенской в сторону центра, остановился на светофоре перед улицей Святослава Храброго. Как рассказал очевидец аварии, светофор за перекрестком загорается на 20 секунд раньше, чем тот, что перед улицей Святослава Храброго.