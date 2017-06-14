В Харькове трамвай протаранил Lanos и протащил его несколько метров по дороге (фото)

В Харькове сегодня, 14 июня на перекрестке Плехановской и Балашовского проезда произошло столкновение Daewoo Lanos и трамвая. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на патрульной полиции Харькова.

По словам водителя легковушки, выезжая с Балашовского проезда, он остановился на трамвайных путях, чтобы пропустить машины, когда в него врезался трамвай.

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Также водитель Lanos и пассажиры трамвая сообщили, что водитель трамвая не подавал звукового сигнала и ехал с высокой скоростью. Некоторые пассажиры трамвая сообщили полицейским, что водитель трамвая нервничал, несколько раз останавливался, чтобы починить неисправности трамвайного вагона, из-за чего вероятно сбился с графика движения.

После столкновения рельсовое транспортное средство протащило легковушку еще 9 метров.

При прохождении водителем трамвая освидетельствования на состояние опьянения на месте с помощью алкотестера "Драгер", выяснилось, что водитель был трезв.

Материалы происшествия патрульные отправили на доработку в отдел розыска и дознания УПП в Харькове.