В Харькове пьяный водитель столкнулся со "скорой", пострадали два человека

В Харькове в результате столкновения иномарки, которой управлял пьяный мужчина, и автомобиля «скорой» помощи пострадали два человека. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария произошла сегодня, 13 июня, около 00:05 на проспекте Московском, 256.

Читайте такжеВ Днепре трамвай столкнулся с поездом, есть погибший (фото, видео)По сведениям полиции, водитель автомобиля «Пежо» бригады скорой помощи двигался в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны улицы Богдана Хмельницкого. На встречу ему двигался автомобиль «Хюндай Соната», который выехал на встречную полосу. Водитель «Пежо» пытался уйти от удара, повернув влево, однако столкновения избежать не удалось.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля «Хюндай» управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Пежо» и врач из бригады «скорой» госпитализированы. Водитель автомобиля «Хюндай» доставлен в больницу для установления степени опьянения.