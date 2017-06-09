Во Львове водителя хлебовоза дважды за ночь поймали пьяным за рулем

Во Львове водителя хлебовоза дважды за ночь ловили за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Так, 8 июня около 23 часов патрульные получили ориентировку на водителя грузовика, который развозит хлеб, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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"Патрульные обнаружили автомобиль ГАЗ на улице Хуторивка. У него действительно были очевидные признаки алкогольного опьянения. Прибор драгер показал результат – 1,75 промилле. На мужчину составили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Забрать автомобиль приехал трезвый водитель, но уже через три часа патрульные увидели эту же машину при нарушении правил дорожного движения.

"Когда транспортное средство остановили, выяснилось, что за рулем находится тот же нетрезвый водитель. Повторная проверка на мобильном устройстве драгер установила результат - 1,14 промилле. На него составили аналогичный протокол за вождение в пьяном виде", - рассказали в полиции.

Также в полиции добавили, что в целом, за неделю с 2 июня по 9 июня, патрульные составили в Львове 45 протоколов, а в области – 14 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.