На Житомирщине СБУ задержала мужчин, которые планировали взорвать стратегический объект (фото)

На Житомирщине сегодня, 12 июня, СБУ задержала 4-х участников бандитской группировки, которые планировали взорвать стратегический объект.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, сотрудники УСБУ в Житомирской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, которые планировали взорвать стратегический инфраструктурный объект в регионе.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование собиралось ограбить крупнейший ювелирный магазин в городе Коростень.

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Чтобы отвлечь внимание сил правоохранителей, злоумышленники собирались одновременно подорвать стратегическое здание недалеко от города. Группировка состояла из бывшего развод-инструктора войск специального назначения и двух местных жителей, а организатором преступления был также местный «криминальный авторитет».

Во время обысков в 4-х фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ( приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.