В Бердянске подожгли украинский флаг (фото)

В Запорожской области в ночь на 31 мая неизвестные сняли государственный флаг со здания одной из амбулаторий в Бердянске и подожгли.

Представитель управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик заявила, что силовики расследуют инцидент по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами), передает Радио Свобода.

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"Утром граждане обратились, что висит флаг Украины с обгоревшей тканью и на место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что случилось это ночью и было открыто уголовное производство", – сказала Людвик.

Как сообщал УНИАН, ранее в Виннице активисты вышли с баннером "Долой оккупантов!", достали российский триколор и сожгли его, перед тем вытерев об флаг ноги – "чтобы очистить совесть".