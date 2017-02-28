В Виннице сожгли российский флаг (фото, видео)
09:11, 28 февраля 2017Общество
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27 февраля около десятка активистов устроили в Виннице своеобразный "флешмоб".
Они пришли с баннером "Прочь оккупантов!", достали российский триколор и сожгли его, перед тем вытерев об флаг ноги – "чтобы очистить совесть", передает местный сайт ВинницаОК.
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Акцию активисты приурочили к третьей годовщине оккупации Россией Крыма. Говорят, что именно российский флаг стал символом агрессии соседней страны.
Напомним, в ночь на 27 февраля 2014 года российские спецназовцы захватили здания Верховной Рады автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.
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