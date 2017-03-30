Избитым и раненым из оружия чиновником оказался заместитель директора "Укрспирта"

В Киеве неизвестные совершили нападение на заместителя директора ГП «Укрспирт» Игоря Ильчишина.

Как сообщается на сайте ГП «Укрспирт», инцидент произошел накануне вечером, 29 марта.

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«Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления, задержание правонарушителей и привлечение их к ответственности», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что вопрос о мотивах нападавших, возможных заказчиков, а также причинах нападения - в компетенции правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичной полиции заявили, что вчера вечером в Днепровском районе Киева двое неизвестных в балаклавах напали на заместителя директора государственного предприятия, избили битами и выстрелили в него. Однако какое именно госпредприятие в полиции не указали.

В полиции отметили, что, по словам потерпевшего, он вместе с 26-летним сыном, который был за рулем «Фольксваген Пассат», заехал во двор дома и вышел из авто. Из «БМВ», которое было припарковано недалеко, выбежали двое мужчин в балаклавах и начали избивать его битами. Злоумышленники повалили потерпевшего на землю, при этом один из нападавших произвел несколько выстрелов. Затем неизвестные повредили «Фольксваген» потерпевшего и скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями спины и множественными ушибами тела. Он находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи полиции рассматривают несколько версий совершенного, основная из которых - профессиональная деятельность потерпевшего.