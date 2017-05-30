В Киеве неизвестные расстреляли мужчину, объявлен план перехват

В Дарницком районе Киева злоумышленник застрелил мужчину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди" красного цвета. В столице введен план "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

По данным источников УНН, погибшим оказался бывший и.о. директора "Укрспирта" Виктор Панков.

"В 8:16 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который рассказал: на улице Михаила Гришко неизвестный из автомобиля "Ауди" сделал несколько выстрелов в мужчину и уехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину", - сообщили в полиции.

По данным "Киев Оперативный", неизвестные произвели три выстрела.

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На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка.

Напомним, ранее в Киеве расстреляли авто с бизнесменом и двумя детьми.