В Днепре мотоцикл въехал в электроопору, водитель погиб на месте (фото)
12:03, 17 мая 2017Происшествия
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Мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб.
056.ua
В Днепре мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы события, передает 056.ua.
"Так, 16 мая, около 17:10 по улице Набережная Заводская двигался мотоцикл Kawasaki, который в районе дома №2 не справился с управлением, в следствии чего выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с электроопорой", - сказано в сообщении.
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В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Все обстоятельство выясняет полиция.
Ранее в Киеве грузовик сбил электроопору и скрылся, без света остался целый микрорайон.
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