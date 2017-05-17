В Днепре мотоцикл въехал в электроопору, водитель погиб на месте (фото)

В Днепре мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы события, передает 056.ua.

"Так, 16 мая, около 17:10 по улице Набережная Заводская двигался мотоцикл Kawasaki, который в районе дома №2 не справился с управлением, в следствии чего выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с электроопорой", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Все обстоятельство выясняет полиция.

Ранее в Киеве грузовик сбил электроопору и скрылся, без света остался целый микрорайон.