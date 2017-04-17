В Киеве грузовик сбил электроопору и скрылся: без света остался целый микрорайон (фото)

18:56, 17 апреля 2017
Происшествия
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Полицейские, просмотрев видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, выяснили номера и марку грузовика, и передали ориентировку патрулям.

Водитель врезался в Электроопору / Эспрессо

В Дарницком районе Киева водитель грузовика снес железобетонную опору линии электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Эспрессо.

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По словам свидетелей, большой грузовой автомобиль, перевозивший контейнер, по неизвестным причинам выехал на обочину и врезался в железобетонный столб. После столкновения водитель грузовика уехал с места аварии.

Водитель врезался в Электроопору / Эспрессо

Прибывшие на место происшествия полицейские, просмотрев видео ДТП с ближайшей камеры наблюдения, выяснили номера и марку грузовика, и передали ориентировку патрулям.

В результате аварии и повреждения электролинии без электричества остался целый микрорайон. Кроме того, из-за ДТП на дороге образовался многокилометровый затор.

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Теги: #Киев#ДТП#свет#электрика