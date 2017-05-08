Стрельба в супермаркете Киева: появились фото и видео задержания нападавшего

В сети появились фото и видео задержания нападавшего в супермаркете Киева, который ранил в живот охранника. Их на своей странице в Facebook опубликовал "Киев оперативный".

Как сообщал УНИАН, в Печерском районе Киева на площади Спортивной в супермаркете мужчина открыл огонь и ранил охранника, пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу.

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Известно, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот. Злоумышленник – киевлянин 1969 года рождения.