В центре Киева посетитель устроил стрельбу в супермаркете, ранен охранник

В Печерском районе Киева на площади Спортивной в супермаркете мужчина открыл огонь и ранил охранника, пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу.

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Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook, в 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете.

«На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции. Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его к своему служебному помещению. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот», - сообщила Блищик.

Злоумышленника, который оказался киевлянином 1969 года рождения, задержали, оружие изъяли.

«Пострадавшему вызвали «скорую» и доставили в больницу. Данные и состояние пострадавшего уточняются. Событие зарегистрировано. Решается вопрос правовой квалификации и открытия уголовного производства», - добавила Блищик.