В Одесской области пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 2 мая во время мероприятий по контролю в пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда выявили и задержали гражданина России, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

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Установлено, что иностранец разыскивается правоохранительными органами Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

О факте задержания проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали представителям Национальной полиции.