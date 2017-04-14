В Одессе правоохранители задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом
После получения обращения от Интерпола сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.
В Одессе сегодня правоохранители задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом.
Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы по информации Украинского бюро Интерпола задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск.
Итальянец подозревается, в частности, в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 млн евро в период 2007-2014 гг.
Отмечается, что сначала он был объявлен в федеральный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года – в международный розыск по каналам Интерпола.
После получения обращения от Интерпола сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.
Оперативники спецслужбы передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его по ст. 208 и ст. 582 Уголовного процессуального кодекса Украины. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции в установленном порядке.
Читайте такжеИнтерпол беспрецедентно долго решает вопрос об объявлении в розыск депутата Онищенко – НАБУ
По данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, в пятницу в результате спецоперации задержан «международный преступник Джузеппе Никози».
«Этот итальянец входил в сеть преступного синдиката, и скрывался в Одессе от международного розыска. Успешное задержание является достаточно весомым достижением, и действует в интересах международного авторитета Национальной полиции Украины», - подчеркнул Форостяк.
Он добавил, что участие в задержании принимал руководитель Приморского отдела полиции Одессы Александр Остроглядов.