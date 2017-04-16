Избитый в Житомире раввин скончался в Израиле

03:24, 16 апреля 2017
Происшествия
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Дайча избили в Житомире.

Раввин скончался в Израиле / lechaim

Израильский раввин Мендл Дайч, избитый в октябре 2016 года в Житомире, умер в Израиле. 7 октября Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала в Житомире, передает Цензор.НЕТ.

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Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой. 

Как сообщал УНИАН, 14 апреля умер заключенный, избитый в СИЗО "торнадовцем" Холодом.

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Теги: #смерть#Израиль#раввин