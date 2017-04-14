Умер заключенный, избитый в СИЗО "торнадовцем" Холодом

Два дня назад в Лукьяновском СИЗО экс-боец батальона "Торнадо" Илья Холод во время прогулки избил своего сокамерника Матвеева. Сегодня стало известно о смерти заключенного, избитого "торнадовцем" Холодом.

Теперь Холоду грозит новый срок от 7-10 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает Цензор.НЕТ.

Что стало причиной конфликта, пока идет следствие, не разглашают. Известно, что Матвеев еще не был осужден, подозревался по ч.3 ст.153 удовлетворении половой страсти неприродным способом, совершенное по отношению к малолетним.

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Теперь Холоду грозит дополнительный срок от 7-10 лет. Так как тяжелые телесные повреждения повлекли смерть.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Илья Холод был приговорен к 9,5 годам тюрьмы.