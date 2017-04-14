"Главарь" группы подростков из Чернигова извинилась перед избитой школьницей (видео)

14-летняя Мария Пивень, которую называют "главарем" избиения девочки в Чернигове, публично извинилась.

В эфире одного из украинских телеканалов девушка попросила прощения у Полины Малоштан, которую группа школьниц избила в Чернигове в начале апреля.

"Полина, прости меня, пожалуйста. Я тебя прекрасно понимаю. Я правда извиняюсь перед тобой. Я правда не хотела", - сказала Мария Пивень, а также извинилась перед другим пострадавшим девочками.

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Напомним, в Чернигове полиция расследует избиение 15-летней школьницы, которое совершили на улице ее сверстники.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства по ст. 296 ч. 2 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.