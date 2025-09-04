В частности, это позволяет наносить дальнобойные удары по РФ.

Уже полтора месяца Силы обороны Украины ведут системную работу по уничтожению российских систем ПВО различных типов, и это приносит свои результаты. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров в эфире на "Radio NV".

"По оценкам независимых аналитиков, были поражены более 20 единиц техники. Это зенитно-ракетные комплексы БУК-1,2, ТОР-1,2, как пусковые установки, так и полностью комплексы. Но для нас самое значительное то, что из этого количества более 10 единиц - это различные типы станций радиолокационного наблюдения. Это все выбивается сознательно в регионе, поэтому облегчает работу нашей авиации, в частности в той же Донецкой области. Что позволяет гораздо активнее осуществлять поддержку наших защитников с неба в обороне", - сказал Крамаров.

Он добавил, что благодаря этому Силам обороны удалось нанести серии успешных ударов по россиянам на Запорожском направлении. Также такой подход позволяет более удачно бить по территории РФ.

"Россия большая. Мы видим эффективные удары по предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли, по штабам. Этот результат стал возможным благодаря проведенной предварительно работе по вынесению средств радиолокационного наблюдения РФ. Потому что только определенные системы ближнего радиуса действия могут работать без других РЛС", - добавил Крамаров.

Удары по РФ: что известно

Ранее журналисты Politico оценили последствия ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Со ссылкой на гендиректора организации "Надежда для Украины" Юрия Боечко, они отмечают, что если темпы ударов по российским НПЗ сохранятся, то Россия может быть вынуждена пойти на переговоры уже этой осенью.

Также Reuters подсчитали масштабы ударов по российским НПЗ. Так, по данным журналистов, последние удары остановили энергетические объекты России, обеспечивающие не менее 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это около 1,1 млн баррелей в сутки.

