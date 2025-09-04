Он заявил, что любит черный юмор.

Украинский блогер, стример и комик Кирилл Ганин высказался о шутках над мужчинами, которые погибли, пытаясь покинуть Украину через реку Тиса.

Во время интервью Маша Ефросинина напомнила ему о скандальном выступлении команды "Фам Фаталь", в котором комики высмеивают подобную ситуацию. В частности, звучит фраза "Я тону в твоих бездонных глазах, как уклонист в Тисе". Ганин ответил, что это не его шутка и даже озвучивал ее не он:

"Но. Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в реке... ну, извините, это же факт. Как можно идти против факта?".

Комик назвал такой выбор "самым тупым, который можно сделать", отметив, что лучшим способом избавиться от ответственности является взятие ее на себя. "Понятно, что на войне всем страшно. Но сейчас мы живем в такое время, что, где бы в Украине ты ни находился, ты можешь умереть от войны. Поэтому бояться этого - странно. А настолько сильно этого бояться... Как по мне, в голове что-то не так. Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их сознательный выбор. Ну, ладно. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Они же идиоты", - сказал он.

На замечание Ефросининой о том, что погибшие имели родных, Ганин ответил, что близким тогда надо было отговорить их от такого поступка.

Напомним, в феврале Кирилл Ганин рассказывал, что дважды ходил в военкомат, чтобы мобилизоваться, однако ему там сказали "сидите и делайте эфиры" в интернете.

