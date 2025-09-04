Герман Греф потребовал от власти выйти из периода управляемого охлаждения экономики.

Экономика Российской Федерации на четвертый год войны против Украины вплотную приблизилась к рецессии. Во втором квартале этого года она вошла в стадию "технической стагнации".

Российский "Интерфакс" пишет, что глава Сбербанка Герман Греф настаивает на существенном снижении ключевой ставки, чтобы оживить экономику.

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам. И, конечно, один из важных факторов - это, естественно, ставка. По нашим оценкам, которые мы используем внутри (Сбербанка, - УНИАН), на конец года ставка будет примерно на уровне 14%", - заявил Греф.

По его словам, для оживления экономики нужно, чтобы процентная ставка была на уровне хотя бы 12%. На этом фоне он надеется, что Центробанк РФ не допустит рецессии.

"Важно выйти из периода управляемого охлаждения экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. Потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать", - сказал Греф.

Российская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось, но после трех лет войны и санкций она столкнулась с многочисленными проблемами.

Ситуация настолько плоха, что Москва готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень трат на оборону, поскольку экономика трещит по швам под бременем войны против Украины.

Согласно данным Министерства экономики РФ, валовой внутренний продукт за первые семь месяцев вырос лишь на 1,1%. При этом нижняя граница прогноза Центробанка на этот год находится на уровне 1-2%.

