Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавил автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщает Focus2Move.
Хотя традиционные бензиновые и дизельные модели до сих пор доминируют в ТОП-50, электромобили постепенно завоевывают новые позиции, поскольку отрасль неустанно движется в направлении еще большей электрификации.
За период с начала года до июля 2025-го Toyota Corolla продемонстрировала падение продаж на 7,5%. Тем не менее, автомобиль все еще пользуется бешеной популярностью, выступая лидером рейтинга.
Существенно снизились продажи Tesla Model Y (-18.7%). В то же время выросли показатели Toyota Camry (+12%). Продажи Toyota RAV4, Toyota Hilux и Kia Sportage, которые также входят в десятку лидеров, почти не изменились.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:
- Toyota Corolla (-7,5%);
- Toyota RAV4 (+0,1%);
- Ford F-Series (+14,5%);
- Tesla Model Y (-18,7%);
- Honda CR-V (+2,3%);
- Chevrolet Silverado (+2,5%);
- Toyota Camry (+12%);
- Hyundai Tucson (+2,9%);
- Toyota Hilux (+1%);
- Kia Sportage (-1,1%).
Украинский авторынок - последние новости
Ранее стало известно, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили почти 50% рынка новых легковушек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 63%. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, а самой популярной моделью среди бензиновых машин стал Hyundai Tucson.
В целом среди всех моделей новых авто наиболее популярными в Украине в августе стал Renault Duster. Второе и третье места заняли BYD Song Plus и Toyota RAV4, соответственно.