Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавил автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщает Focus2Move.

Хотя традиционные бензиновые и дизельные модели до сих пор доминируют в ТОП-50, электромобили постепенно завоевывают новые позиции, поскольку отрасль неустанно движется в направлении еще большей электрификации.

За период с начала года до июля 2025-го Toyota Corolla продемонстрировала падение продаж на 7,5%. Тем не менее, автомобиль все еще пользуется бешеной популярностью, выступая лидером рейтинга.

Существенно снизились продажи Tesla Model Y (-18.7%). В то же время выросли показатели Toyota Camry (+12%). Продажи Toyota RAV4, Toyota Hilux и Kia Sportage, которые также входят в десятку лидеров, почти не изменились.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:

  1. Toyota Corolla (-7,5%);
  2. Toyota RAV4 (+0,1%);
  3. Ford F-Series (+14,5%);
  4. Tesla Model Y (-18,7%);
  5. Honda CR-V (+2,3%);
  6. Chevrolet Silverado (+2,5%);
  7. Toyota Camry (+12%);
  8. Hyundai Tucson (+2,9%);
  9. Toyota Hilux (+1%);
  10. Kia Sportage (-1,1%).

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили почти 50% рынка новых легковушек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 63%. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, а самой популярной моделью среди бензиновых машин стал Hyundai Tucson.

В целом среди всех моделей новых авто наиболее популярными в Украине в августе стал Renault Duster. Второе и третье места заняли BYD Song Plus и Toyota RAV4, соответственно.

