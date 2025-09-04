Различные поколения автомобиля Toyota Corolla производят с 1966 года.

Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавил автомобиль Toyota Corolla. Об этом сообщает Focus2Move.

Хотя традиционные бензиновые и дизельные модели до сих пор доминируют в ТОП-50, электромобили постепенно завоевывают новые позиции, поскольку отрасль неустанно движется в направлении еще большей электрификации.

За период с начала года до июля 2025-го Toyota Corolla продемонстрировала падение продаж на 7,5%. Тем не менее, автомобиль все еще пользуется бешеной популярностью, выступая лидером рейтинга.

Существенно снизились продажи Tesla Model Y (-18.7%). В то же время выросли показатели Toyota Camry (+12%). Продажи Toyota RAV4, Toyota Hilux и Kia Sportage, которые также входят в десятку лидеров, почти не изменились.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили почти 50% рынка новых легковушек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 63%. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются автомобили с бензиновыми двигателями, а самой популярной моделью среди бензиновых машин стал Hyundai Tucson.

В целом среди всех моделей новых авто наиболее популярными в Украине в августе стал Renault Duster. Второе и третье места заняли BYD Song Plus и Toyota RAV4, соответственно.

