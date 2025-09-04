Поэтому вполне разумная ситуация, по крайней мере пока, заморозить линию фронта, говорит военный эксперт.

На сегодняшний день невозможно отбить военным путем оккупированные Россией украинские территории, даже при поддержке партнеров, а потому согласиться на замораживание линии фронта является разумным варинатом.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "24 Канала".

"На сегодняшний день отбить военным путем те территории, которые временно утрачены, невозможно. Зафиксировать линию фронта - да, сделать определенные контрудары, передвинуть линию фронта немного на восток - вполне возможно, нам это может удаться. Но мы не можем сейчас, даже с помощью партнеров, без их войск скажем так, просто силой забрать эти территории. Поэтому надо говорить, что конфликт может быть заморожен", - прокомментировал Гетьман.

Видео дня

Он отметил, что замораживание, это не полное прекращение боевых действий, они будут просто не такими интенсивными. Например, как это было в 2016-2018 годах.

"Это может не нравиться. И такая позиция политика (президента) явно не понравится избирателям. Но давайте с пониманием относиться и давайте не искать измены там, где ее нет. Это вполне разумная ситуация, по крайней мере пока, заморозить без признания этих территорий", - сказал Гетьман.

Сценарии окончания войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Point предположил, что "все возможно" на вопрос может ли в Украине быть южно-корейский сценарий? В контексте того, что линия фронта Корейской войны была заморожена, никаких договоров не подписано.

Однако Зеленский отметил, что Южная Корея имеет серьезного союзника - США, который не дает Северной Корее напасть на Южную.

Вас также могут заинтересовать новости: