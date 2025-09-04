Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 24 октября 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер политического триллера "Дом из динамита" (A House of Dynamite) от оскароносной Кэтрин Бигелоу ("На гребне волны", "Странные дни", "Повелитель бури", "Тридцать минут после полуночи").

По сюжету фильма, когда в сторону Соединенных Штатов запускают единственную ракету без назначения, сотрудники Белого дома пытаются как можно быстрее выяснить, кто в этом виноват, и каким должен быть ответ.

Главные роли в фильме исполняют Идрис Эльба ("Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Прослушка", "Лютер"), Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", франшизы "Дюна", "Миссия невыполнима", сериал "Бункер"), Габриэль Бассо ("Деревенская элегия", сериал "Ночной агент"), Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Агенты А.Н.К.Л.", сериалы "Чернобыль", "Фундация"), Энтони Рамос ("Трансформеры: Время звероботов", "Смерчи", сериал "Железное сердце"), Джейсон Кларк ("Самый пьяный округ в мире", "Терминатор: Генезис", "Дьявол всегда здесь", "Оппенгеймер"), Уилла Фицджеральд ("Преследователь", "Оператор", сериал "Падение дома Ашеров"), Кейтлин Дивер (сериалы "Невероятное", "Яблочный уксус", "Последние из нас") и другие.

Для Бигелоу, которая в 1989-1991 годах была женой режиссера Джеймса Кэмерона ("Терминатор", "Чужие", "Титаник", "Аватар"), это будет первый за восемь лет полнометражный фильм – после исторической криминальной драмы "Детройт" 2017 года.

Мировая премьера "Дома из динамита" состоялась 2 сентября 2025 года на Венецианском кинофестивале, где он борется за награды в основном конкурсе. Фильм выйдет в ограниченный прокат в Великобритании и США в начале октября этого года, а для широкой аудитории он станет доступен на Netflix с 24 октября 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 89 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

