Теперь безопасность Европы находится под угрозой.

Российский диктатор Владимир Путин на этой неделе дал четкое послание Украине и ее европейским союзникам: Москва может продолжать воевать, ведь имеет мощных друзей, пишет CNN.

Президент РФ стоял на различных мероприятиях в Китае вместе с людьми, которые дали ему возможность продолжать вести войну против Украины: лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкян и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

"Более трех лет после того, как Путин считал, что быстро захватит своего гораздо меньшего и более слабого соседа, Россия не смогла бы продолжать борьбу без китайских и индийских денег, иранского оружия и, в меньшей степени, рабочей силы из Северной Кореи. Но сообщения как от саммита, так и от военного парада, организованного Китаем на этой неделе, выходили далеко за пределы войны в Украине", - подчеркнули в материале.

Как пишет издание, лидеры, собравшиеся в Китае, могут не соглашаться во всем, некоторые из них могут даже не нравиться друг другу, однако у них появилась уникальная возможность положить конец западной доминации в мире, поэтому Европа опасается, что может оказаться под ударом.

"Россия пытается продемонстрировать, что, несмотря на изоляцию от западного мира, она все еще имеет партнеров и союзников, которые являются экономически сильными странами... И эта изоляция не означает, что российская экономика придет в упадок или что Россия не сможет поддерживать свои военные усилия", - отметила для CNN ассоциированный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Натия Сескурия.

В издании подчеркнули, что международный порядок, установленный после окончания холодной войны, находится под угрозой распада. Из-за этого Россия, Китай, Индия и другие страны, которым не нравилась идея мира, где доминируют США, вдруг увидели для себя возможность.

"Установленное доминирование западного альянса в международных делах ослабевает, и они видят возможность серьезно переделать международную систему", - пояснил CNN руководитель отдела внешней политики аналитического центра New Eurasian Strategies Centre Джон Лаф.

В то же время изменения, которые произошли из-за событий в Китае, не произошли за одну ночь. Европа, вероятно, была застигнута врасплох, когда РФ начала полномасштабную войну в Украине, однако с тех пор ситуация изменилась.

"Сейчас мы начинаем видеть, из чего сделаны европейцы, и в плане развития обороны в Европе мы можем наблюдать некоторые значительные изменения", - отметил Лаф.

Несмотря на то, что дружба Путина с Си и Моди могла вызвать некоторый дискомфорт во многих столицах Европы, эксперты считают, что эта группа была создана благодаря необходимости, экономическому прагматизму и возможности.

"Это очень функциональные отношения, которые не базируются на сильной взаимной привязанности. Это скорее союз интересов, а не союз стран", - подчеркнул аналитик.

По словам Лафа, интересы могут меняться и за следующие три с половиной года президентства Трампа может произойти многое.

"Мы не находимся на этапе, когда вдруг все закончилось, потому что группа лидеров, которые нам не нравятся, собралась в Китае для большого празднования", - добавил он.

Парад в Китае - что известно

Напомним, недавно в Китае состоялся военный парад, который по масштабу превзошел все предыдущие. На этом событии были показаны различные образцы вооружения.

В то же время военный эксперт Андрей Крамаров объяснил, зачем и для кого Китай устроил масштабный военный парад. Он считает, что это было сделано для того, чтобы заявить о себе как о втором геополитическом центре мира в противовес Соединенным Штатам Америки.

"Много лет после распада СССР на эту роль претендовала Москва, но Китай очень спокойно и методично взял эту роль на себя. Во-вторых, в современном мире не только в Украине, но и сразу в нескольких регионах происходят войны, союзные боевые столкновения - это и Ближний Восток, и индо-пакистанский конфликт и ряд других регионов, где есть определенное напряжение", - отметил Крамаров.

