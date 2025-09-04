По мнению Свитана, потеря стратегической авиации РФ - вопрос времени.

За одну ночь сразу три российских стратегических бомбардировщика не смогли осуществить удар по Украине - это связано со старением самолетов, обновить которые крайне сложно. Об этом на Radio NV рассказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

Его попросили прокомментировать информацию российских СМИ о том, что в ночь на 3 сентября во время выполнения боевого задания на территории Украины у ряда якобы новых стратегических российских бомбардировщиков Ту-160 возникли технические проблемы. У одного борта вышла из строя пусковая установка, у другого - ударила молния, третий - не смог взлететь с аэродрома "Энгельс" в РФ.

"Дело в том, что Ту-160 они (россияне - УНИАН) выпускать уже не могут. Это все-таки самолеты, которые в свое время еще Советский Союз выпускал, в основном на Казанском заводе. И то, что россияне сейчас показывают как новые самолеты - это старые остовы Ту-160, которые еще были собраны во времена Советского Союза. И попытка их наполнить теми бортами, которые пошли на так называемую "аврору", то есть на разбор", - объяснил Свитан.

Видео дня

По его словам, таким образом, оккупанты занимаются "очковтирательством" - из непригодных для эксплуатации самолетов, которые, например, попали под удар ВСУ, изымают еще пригодные детали, узлы. Однако, утверждает Свитан, полностью настроить такие "донорские" узлы практически невозможно. В результате, уже собранная машина в силу определенных причин не может выполнить боевую задачу.

"Это хорошо, что некоторые (самолеты - УНИАН) не запускаются и не взлетают. Для россиян большая проблема, когда поломки случаются в воздухе, тогда приходится прекращать боевую задачу, естественно, возвращаться обратно, садиться, устранять эту поломку", - утверждает эксперт.

По его данным, такая "накопительная" проблема свойственна всем старым российским самолетам, что впоследствии приведет к тому, что РФ останется без старых советских бортов. Новые такие бомбардировщики в России не производят по разным причинам. Как рассказал Свитан, в СССР их производили на разных площадках - в производстве было задействовано пять-семь республик Советского Союза. Среди них - Украина, где изготавливали некоторые комплектующие.

"Конечно, потеряв все эти производственные площадки, собрать их воедино практически нереально... Это вопрос времени, когда у россиян не останется стратегической авиации. Они потеряют, новое они не отстроят, потому что сейчас санкционное давление и внутреннее производство не дают им такой возможности... Итак, россияне потеряют, через некоторое время треть триады ядерной. Это, как минимум, стратегические бомбардировщики", - добавил Свитан.

Бомбардировщики РФ - что известно

Напомним, недавно стало известно, что Россия расширяет Казанский авиазавод, на котором производятся стратегические бомбардировщики. Прошлой зимой на территории предприятия возвели большие производственные корпуса, площадь крупнейшего из них - около 19 000 м², что сопоставимо с тремя футбольными полями.

Отмечалось, что на модернизацию завода выделено около миллиарда евро. Как писали западные СМИ, Казанский завод важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе - носителей ядерного оружия. Именно такие самолеты были повреждены и уничтожены во время украинской спецоперации "Паутина".

Вас также могут заинтересовать новости: