По словам политика, союзники дали Украине нерушимое обещание.

Участники "Коалиции желающих" сообщили о готовности поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания коалиции и заявил, что группа дала Украине "нерушимое обещание", передает Sky News.

Политик предупредил, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять и что президент РФ намеренно затягивает мирные переговоры, нанося удары по Украине.

"Это еще раз подчеркнули безразборчивые атаки в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского совета и делегации ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом Трампом, и сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения военных действий", - отметил представитель Даунинг-стрит, цитируя слова британского лидера.

Видео дня

Поэтому Стармер приветствовал новые заявления некоторых союзников Украины о поставках Киеву ракет большой дальности.

Великобритания и Украина - последние новости

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна может передать Украине новые баллистические ракеты NIGHTFALL после завершения их разработки. Эта ракета будет иметь дальность более 600 км и будет нести около 300 кг взрывчатки, поэтому общий вес боеголовки, скорее всего, будет достигать 400-500 кг.

"Более трех с половиной лет мы в Великобритании были среди первых, кто поддержал Украину и предоставил ей необходимую помощь. Мы всегда будем стараться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей больше всего нужно. Но когда мы это делаем, мы не разглашаем детали технологий, которые предоставляем", - подчеркнул Хили.

В то же время король Великобритании Чарльз III обратился к украинцам с посланием в День Независимости. В своем послании он призвал к "справедливому и прочному миру" для прекращения войны.

"Я продолжаю испытывать самое большое и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наши страны смогут и в дальнейшем тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - подчеркнул король.

Вас также могут заинтересовать новости: