Стиль певицы сильно трансформировался с годами.

На днях телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился архивными фотографиями. На одной из них была певица Тина Кароль, которую фанаты едва узнали.

Горбунов поделился в Instagram архивом с культового проекта "Танцы со звездами", а именно с его первого сезона. Тогда ведущий вел развлекательное шоу вместе с Тиной Кароль.

"Это было 19 лет назад! Боже, как быстро время летит!" - написал Юрий.

Видео дня

Фото ярко демонстрирует, как трансформировалась артистка - не только внешне, но и в ощущении собственного стиля. Во время шоу Тина выглядела очень ярко. В частности с кадра, который опубликовал ее коллега, можно заметить эффектный образ ведущей. Она была одета в зеленое платье с глубоким декольте, дополнив его блестящим макияжем глаз того же оттенка.

Сейчас Кароль выглядит совершенно по-другому. Она стала стройнее и изменила свой стиль. Таких красочных нарядов уже нет в ее гардеробе. Артистка выбирает более сдержанную и нежную одежду даже для сценических выступлений и клипов.

Стоит отметить, что дебют "Танцев со звездами" в Украине состоялся в 2006-м. В первом сезоне участвовали Наталья Могилевская, Виталий Козловский, Ольга Сумская, Надежда Мейхер, Руслана Писанка, Остап Ступка и Анатолий Борсюк. Победителем же стал актер студии "Квартал 95", а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский в паре с танцовщицей Еленой Шоптенко.

Напомним, что недавно Тина Кароль отреагировала на новость о том, что Джамала заняла ее место и стала новым музыкальным продюсером Нацотбора.

Вас также могут заинтересовать новости: