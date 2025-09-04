За Крупу должны внести 20 млн грн залога.

Экс-руководитель Хмельницкой Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа, которая подозревается в незаконном обогащении, может выйти из-под стражи, внеся 20 млн грн залога. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что 4 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения бывшей руководительнице Медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области. В частности, меру пресечения в виде содержания под стражей следственный судья изменила на залог в размере 20 млн грн.

ВАКС обращает внимание, что согласно ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев - в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям.

По стостоянию на сейчас подозреваемая содержится под стражей в уголовном производстве уже 11 месяцев.

Кроме того, ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 4 ноября 2025 года выполнять следующие обязательства: не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", в частности с бывшими, и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в эту организацию. Кроме того, она должна сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства, сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины. Среди ограничений - ношение электронного средства контроля.

Детали скандала с экс-главой Хмельницкой МСЭК Крупой

В начале октября 2024 года в Украине произошел скандал вокруг руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У нее и ее сына провели обыски, во время которых нашли наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах, ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Женщина была арестована. В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила ее под стражей, но размер денежного залога уменьшили с 500 млн гривен до 300 млн грн.

