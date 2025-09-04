Производитель крылатых ракет "Фламинго" планирует выпускать еще и ракеты баллистического типа.

В дополнение к "Сапсану" вскоре Украина может получить еще одну баллистическую ракету собственного производства. Об этом сообщает "Милитарный".

Издание ссылается на заявление представителя украинской компании Fire Point, известной по крылатой ракете "Фламинго". Так, во время международной выставки MSPO в Польше компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет собственной разработки - FP-7 и FP-9.

Ожидается, что FP-7 будет иметь дальность поражения до 200 км с круговым отклонением в 14 метров. Таким образом, ее назначение - оперативное поражение целей на средних дистанциях. Ракета будет развивать максимальную скорость в 1500 м/с, поэтому максимальная продолжительность полета составит 250 секунд. Масса боевой части будет составлять 150 кг. Запуск ракеты FP-7 будет осуществляться с наземной платформы.

Что касается ракеты FP-9, то она задумана, как значительно более мощное оружие, предназначенное для поражения целей в глубоком тылу врага. Дальность ее полета будет составлять до 855 км на скорости 2200 м/с. Максимальная высота полета - до 70 км. При массе боевой части в 800 кг ракета будет иметь круговое отклонение до 20 метров.

Применение ракет компании Fire Point

Как писал УНИАН, в конце августа Украина впервые применила крылатые ракеты "Фламинго" компании Fire Point.

Сначала сообщалось, что украинские крылатые ракеты "Нептун" ударили по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. В частности было повреждено 6 военных катеров в районе села Волошино неподалеку Армянска.

Однако позже стало известно, что удар был осуществлен именно ракетами "Фламинго", а не "Нептун".

