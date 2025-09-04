Этот период принесет бурю эмоций, драматические ситуации в любви и множество духовных прозрений.

Сезон затмений приближается, и одним из ярких астрономических событий станет лунное затмение 7 сентября 2025 в Рыбах. По словам астролога Макайлы Макрей, особенно сильно оно повлияет на четыре знака Зодиака, вызывая глубокие внутренние изменения, пишет журнал Parade.

Этот лунный период принесет бурю эмоций, драматические ситуации в любви и множество духовных прозрений. Вселенная подталкивает нас к нахождению баланса между воображением и иллюзиями, оптимизмом и розовыми очками, любовью и самопожертвованием. События этого периода будут напоминать, что даже если вы пытаетесь заглушить внутренний сигнал, судьба все равно найдет способ донести своё послание

Лунное затмение 7 сентября 2025: какие знаки Зодиака под влиянием

Лунное затмение в Рыбах символизирует судьбоносные события и важные жизненные повороты. Хотя сезон затмений включает лунное и солнечное затмение, происходящие с интервалом около двух недель, именно лунное затмение приносит ощущение завершения, откровений и возможностей для духовного и эмоционального роста.

Близнецы

Для Близнецов этот период - время размышлений о личных жертвах, необходимых для того, чтобы стать той версией себя, к которой вы стремитесь. Зов внутреннего предназначения ясно показывает, что пора отпустить устаревшие эмоциональные шаблоны, мешающие исцелению. Вас призывают противостоять страхам перед вниманием, признанием и собственным местом в мире. Успех и возможность закрепить репутацию потребуют обращения к интуиции, креативности и воображению. Слишком сильная аналитика или опора на старые стратегии только тормозят развитие. Этот период благоприятен для участия в проектах и ролях, которые соответствуют вашему сердцу.

Дева

Для Дев лунное затмение станет сигналом обратить внимание на нездоровые модели поведения и убеждения, особенно в личных отношениях. Развитие личности не существует в вакууме: социальные связи и партнерство напрямую влияют на ваше самочувствие. Лунный месяц показывает, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя услышанными, защищенными и эмоционально поддержанными. Осознание самоограничений и установление здоровых границ помогут достичь внутреннего спокойствия. Время пожертвовать чем-то в отношениях ради глубины и гармонии.

Стрелец

Стрельцы, Луна в Рыбах поднимает на поверхность подавленные эмоции, неудовлетворенные семейные желания и скрытые внутренние потребности. В этот период важно уделять внимание домашнему очагу, близкому окружению и личной жизни. Возможны жертвы ради профессиональных амбиций, статуса или общественного признания - но внутренний баланс и эмоциональная поддержка гораздо важнее внешних достижений. Деньги, слава и аплодисменты не заменят настоящей близости. Пришло время заботиться о внутреннем мире.

Рыбы

Этот знак Зодиака окажется в эпицентре влияния лунного затмения. Оно побуждает отказаться от устаревших убеждений о себе, внешности, стиле или представлении о том, как нужно выглядеть и действовать. Практика любви к себе может включать строгость и дисциплину - самоанализ поможет избежать духовных ловушек. Вселенная открывает новые возможности для здорового самопознания, и Рыбы должны отпустить эмоции, иллюзии и ограничивающие убеждения, чтобы создать прочную основу для позитивного самоощущения.

