По мнению Романа Бессмертного, после масштабного парада в Пекине стало очевидным, что Китай, Россия и Северная Корея усилили сотрудничество в военных отраслях.

После военного парада в Пекине стало понятно, что в вопросах оружия, комплектующих и военной помощи между Москвой, Пхеньяном и Пекином существует полное взаимопонимание. Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

"Парад показал вторую "тройку". Потому что первая - это Си, Путин и аятоллы. А эта - Си, Путин и Ким Чен Ын. Почему здесь вдруг такая роль у Кима? Потому что Северная Корея поставляет оружие и даже отправляет войска в Россию. Вот это - настоящий маркер. Помните, когда Ким отправил войска, многие писали, что Си был недоволен. Я лично не видел никаких конкретных заявлений от него", - отметил он.

По словам эксперта, сейчас стало совершенно очевидно - в вопросах оружия, комплектующих, военной помощи между Москвой, Пхеньяном и Пекином - полное взаимопонимание.

"Северная Корея теперь получает то, чего ей не хватало, - микросхемы, компоненты. Китай раньше сдерживал эти поставки, но Путин этот вопрос снял. Китайский парад - повод для красивой картинки. А настоящие, "закрытые" договоренности происходят кулуарно. Они четко сигнализировали: с Ким Чен Ыном надо быть осторожным", - считает эксперт.

Роман Бессмертный подчеркнул, что от поставок боеприпасов и оружия в Москву, а также наращивания производства, Северная Корея получила колоссальный прирост экономики.

"Это все дорогостоящие вещи. Более того, все это потянуло за собой другие процессы. В частности, Путин выбил от Китая еще и поставки микросхем. А это резко повысит технологический уровень - в том числе и в разработке баллистических ракет и носителей ядерного оружия. А теперь зададимся вопросом: это же не Китай обещал бомбить Соединенные Штаты. У КНР своя доктрина - ядерная оборона, принцип "первого ответа". Ее смысл в том, что система построена так, чтобы гарантированно нанести ответный удар, который сделает невозможным повторный. И все это означает, что США надо серьезно задуматься над тем, что сейчас выстраивает Путин и Ким Чен Ын. Потому что все эти красные дорожки на Аляске привели к тому, что вместе с Си Цзиньпином он создает для Америки настоящее страшило в лице Кима", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что публичное появление на параде в Пекине председателя КНР Си Цзиньпиня, северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина - публичная демонстрация сближения восточных автократий и это свидетельствует о войне между ними и западными демократиями.

Эксперт добавил, что 200 заводов Северной Кореи работают исключительно на нужды армии РФ и, кроме военных, отправляет рабочих на заводы, где изготавливаются дроны.

